عاطف عبدالجواد مطالبا بتحقيق الاكتفاء من الفول: غذاء أساسي للمصريين

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب احاطة لوزيرى الزراعة والتموين، بشأن بحث أسباب زيادة استيراد عدد من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية وفى مقدمتها "الفول" الذى يعد الغذاء الأساسى للمصريين.



وطالب عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، الوزيرين بالحضور للبرلمان للرد على العديد من التساؤلات أبرزها لماذا لا توجد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول، وكم تستورد مصر سنويا، وهل هناك أكثر من دولة يتم الاستيراد منها، ولماذا ارتفعت الأسعار فى الآونة الأخيرة، وكم المخزون لدى التموين لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار؟.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة تعتمد على رؤية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية ولو بعد سنوات ولكن تكون هناك رؤية مسبقة ولا يتم ترك الأمر هكذا دون آليات محددة.