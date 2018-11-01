ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عاطف عبدالجواد مطالبا بتحقيق الاكتفاء من الفول: غذاء أساسي للمصريين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:17 م
النائب عاطف عبد الجواد
النائب عاطف عبد الجواد
معتز الخصوصى
تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب احاطة لوزيرى الزراعة والتموين، بشأن بحث أسباب زيادة استيراد عدد من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية وفى مقدمتها "الفول" الذى يعد الغذاء الأساسى للمصريين.

وطالب عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، الوزيرين بالحضور للبرلمان للرد على العديد من التساؤلات أبرزها لماذا لا توجد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول، وكم تستورد مصر سنويا، وهل هناك أكثر من دولة يتم الاستيراد منها، ولماذا ارتفعت الأسعار فى الآونة الأخيرة، وكم المخزون لدى التموين لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة تعتمد على رؤية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية ولو بعد سنوات ولكن تكون هناك رؤية مسبقة ولا يتم ترك الأمر هكذا دون آليات محددة.
loading...

ترشيحاتنا

شركة روس آتوم للطاقة الذرية تعلن عن مفاجأة في مصر

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل على جانب الطريق بأطفيح

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

شاهد .. آخر صورة جمعت حمدي قنديل ونجلاء فتحي قبل رحيله

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

تجديد حبس صاحبة فيديو القرد 15 يوما بتهمة الفسق والفجور

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

القوات المسلحة تنشر فيديو درع العرب 1 أكبر تدريب عسكري عربي تستضيفه مصر

بعد تصدر تريند تويتر.. إطلالات ملكة جمال سوريا سارة نخلة حديث السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

فيديو

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية
عضو بمجلس إدارة سيمنز: موقع مصر استراتيجي هام للعالم أجمع.. فيديو
سيمنز الألمانية: نفضل السوق المصرية.. والزيادة السكانية تزيد التحديات.. فيديو
مهرجان القاهرة يطرح الإعلان الرسمي للدورة الأربعين
سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟