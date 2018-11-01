مهرجان أيام قرطاج التونسي يعرض أفلامه في 6 سجون

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي التونسي، انطلاقه الأحد المقبل ، وعرض عدة أفلام، في 6 سجون تونسية والتي يستفيد منها 500 سجين.



وقال مدير الدورة الحالية للمهرجان نجيب عياد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "أيام قرطاج السينمائي سيوفر الفرصة لـ500 سجين للتمتع بمشاهدة أفلام سينمائية من إعداد المهرجان، بعد أن كانت الدورات السابقة تتيح المشاهد لسجناء لا يتجاوز عددهم 150".



وتابع عياد أن الأفلام ستعرض في 6 سجون بمختلف أنحاء البلاد.



وانطلقت أولى دورات هذه الفعاليات، التي تنظمها إدارة "أيام قرطاج السينمائية"، بالتنسيق مع وزارة العدل وبالشراكة مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2015. وتعد هذه المبادرة، التي تعد الأولى عربيا وإفريقيا تفتتح فعالياتها داخل السجون، تستمر حتى 9 من الشهر الجاري.