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محافظات

محافظ الغربية: مضاعفة كميات البطاطس بالمنافذ الثابتة والمتحركة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:29 م
محافظ الغربية : مضاعفة
محافظ الغربية : مضاعفة كميات البطاطس بالمنافذ
أحمد على
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته بمضاعفة كميات البطاطس بالمنافذ الثابتة وتوفير منافذ متحركة لبيع البطاطس فى كافة الأسواق، وذلك فى خطوة جديدة لمكافحة احتكار التجار ولصالح المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية اليوم برؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة الموقف الفعلي لتوافر البطاطس بالأسواق.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية أنه لن يتم القضاء على الاحتكار إلا بتوفير السلع الناقصة وبضرورة المتابعة المستمرة لعملية البيع حتى لا يقع المواطنون تحت جشع بعض التجار وكذلك إلغاء التاجر الوسيط.

كما أشار محافظ الغربية إلى ضرورة تكاتف جميع التنفيذيين للعمل لصالح المواطن البسيط ولتنفيذ الأعمال المكلفين بها، لافتا إلى متابعته الشخصية لتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة التى تؤثر على حياة المواطن وتحافظ على توفير احتياجاته اليومية بصفة مستمرة.
محافظ الغربية: مضاعفة كميات البطاطس بالمنافذ الثابتة والمتحركة
محافظ الغربية: مضاعفة كميات البطاطس بالمنافذ الثابتة والمتحركة
محافظ الغربية: مضاعفة كميات البطاطس بالمنافذ الثابتة والمتحركة
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