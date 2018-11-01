ليفربول ينشر فيديو لـ محمد صلاح أثناء دخوله لملعب أنفيلد وحديثه عن علاقته بـ لوفرين

حرص نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب المصري على الاحتفال بذكرى التعاقد مع الفرعون المصري منذ عام .



ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "فيديو لـ صلاح أثناء دخوله لملعب أنفيلد الملعب الرسمي للفريق و فيديو آخر يتحدث فيه صلاح عن علاقته بـ لوفرين ومدى صداقتهما



وعلق صلاح على فيديو دخوله للملعب :" أتذكر استقبال الجماهير وتصفيقهم الحاد لي ..استقبال دافىء جعلني أشعر بمدى ترحيبهم بي .... كان دعم قوي لي .. الآن هذا هو بيتي ".