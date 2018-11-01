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رياضة

ليفربول ينشر فيديو لـ محمد صلاح أثناء دخوله لملعب أنفيلد وحديثه عن علاقته بـ لوفرين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب المصري على الاحتفال بذكرى التعاقد مع الفرعون المصري منذ عام .

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "فيديو لـ صلاح أثناء دخوله لملعب أنفيلد الملعب الرسمي للفريق و فيديو آخر يتحدث فيه صلاح عن علاقته بـ لوفرين ومدى صداقتهما

وعلق صلاح على فيديو دخوله للملعب :" أتذكر استقبال الجماهير وتصفيقهم الحاد لي ..استقبال دافىء جعلني أشعر بمدى ترحيبهم بي .... كان دعم قوي لي .. الآن هذا هو بيتي ".
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