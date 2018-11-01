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برلماني يحصل على موافقة وزير الشباب بإنشاء ملعب بالحي الإماراتي ببورسعيد

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:51 م
برلماني يحصل علي
برلماني يحصل علي موافقة وزير الشباب بانشاء ملعب
كتب محمد الغزاوى
حصل نائب بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإنشاء ملعب متعدد الاغراض بالحي الاماراتي المخصص لاسكان الشباب، وذلك خلال لقاء مع الوزير طالب فيه النائب بانشاء الملعب نظرًا لاهمية الرياضة للنشء ونظرًا لطبيعة الحي كمجتمع جديد ناشئ .

كما حصل الدكتور محمود حسين علي موافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تخصيص أرض لإنشاء الملعب ، وحصل النائب علي موافقة المحافظ برصف فناء مدرسة الشهيد محمد الحسيني، وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب وتوفير اماكن متطورة لممارسة الرياضة بالمدرسة وتلبية لرغبات أولياء أمور الطلاب بالمدرسة .

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للنائب ان رصف فناء المدرسة يأتي كمساهمة مجتمعية من احد رجال الاعمال بالمحافظة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة ، وتنفيذًا لمطلبه ، وأصدر تكليفاته بالبدء في التنفيذ.

جاء ذلك عقب لقاء جمع نائب بورسعيد بعدد من الأسر من سكان الحي خلال زيارته للحي ، والذي استمع فيه الي مطالبهم التي تضمنت المطلبين اللين حصل النائب علي موافقة بهما.

وأعد النائب بمشاركة بعض سكان الحي ورقة عمل تضمنت اولويات مطالبهم ، مؤكدًا علي تبنيه وإصراره علي تحقيق هذه المطالب .
برلماني يحصل على موافقة وزير الشباب بإنشاء ملعب بالحي الإماراتي ببورسعيد
برلماني يحصل على موافقة وزير الشباب بإنشاء ملعب بالحي الإماراتي ببورسعيد
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