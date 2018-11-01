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التلي.. صناعة إبداعية بأنامل فتيات سوهاج.. وصعوبات التسويق تهدد باندثارها

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:53 م
التلي..صناعة ابداعية
التلي..صناعة ابداعية بأنامل فتيات سوهاج
خالد رياض
«التلي» عبارة عن خيوط عليها مادة ذهبية أو فضية، وتستخدم تلك الخيوط في التطريز، وتشتهر قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بحرفة التلي ويتم تسويق انتاج القرية في الأسواق المحلية والعالمية.

تقول فادية النجار، انها عملت في صناعة التلي في نهاية التسعينيات، وان "التلي" عبارة عن تطريز الفساتين او البلوزات او الشيلان او الجلاليب بتلك الخيوط الفضية او الذهبية، موضحة أن الأبرة التي تستخدم في صناعة التلي تختلف عن أبرة الخياطة العادية حيث ان ابرة التلي اعرض ويكون بها 2 فتحة اما أبرة الخياطة العادة بها فتحة واحدة.

وتضيف أن صناعة التلي تختلف بحسب الشكل الذي يراد ابرازه علي التلي الذي يتم العمل عليه، ويتم تنفيذ الرسومات علي قماش التلي او قماش القطن، موضحة أنه يتم تسويق المنتجات الخاصة بالقرية داخل مصر ويتم التصدير للأسواق العالمية.

وأوضحت أن قريتها اشتهرت بتلك الصناعة ويقال أن بداية العمل في تلك المهنة كان في القرن الـ18 وتوارثتها الفتيات علي مر الزمن، موضحة ان الصناعة تواجه العديد من الأزمات التي تهدد مستقبلها، حيث ان جميع العاملات في تلك الهنة لا يوجد لديهن تأمين صحي ولا تأمينات اجتماعية مما أدي علي عزوف عدد كبير من العاملات عن تلك المهنة.

وقالت سعاد احمد، احدي العاملات في المهنة، إن مصدر رزق عدد كبير من الفتيات في القرية من صناعة التلي، وهناك صعوبات في عملية تسويق المنتجات، بسبب عدم الاهتمام بتلك الصناعة سوي عدد من الجمعيات الخيرية، حيث تتولي تلك الجمعيات تسويق المنتجات.

وطالبت الدولة يتوفير معارض دائمة لعرض منتجاتهن في القاهرة وباقي المحافظات، وكذلك فتح اسواق تصديرية لهن لأن المهنة بها مهارة ودقة عالية في العمل، موضحة أن الجمعيات ساهمت في مشاركتهن في عدد من المعارض في الدولة الأوربية، واشارت إلى أن هناك مشكلة تواجههم تتمثل في ارتفاع اسعار الخامات وقلة فرص البيع في الأسواق، مما يضطر بعض العاملات في البحث عن مهن أخري غير صناعة التلي.
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