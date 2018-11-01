مدرب سيراميكا كليوباترا: ملعب الشمس سيئ للغاية وسبب فوزهم.. فيديو

أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي سيراميكا كليوباترا انه كان الاقرب لتحقيق الفوز علي الشمس في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني.



وأضاف رمضان السيد في تصريحات عقب المباراة: "كنا الأقرب للفوز وشادي مهاجم الفريق أضاع 6 فرص أمام مرمى الشمس.. حسم الصعود لن يتم تحديده بعد وما زلنا في المنافسة بقوة".



وتابع: بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين لاستغلال الفرص الكثيرة امام المرمي ونصحته بالتصويب علي المرمي وملعب المباراة سيئ للغاية ويعتبر سبب فوزهم علي ملعبهم".



واختتم المدير الفني: فترة التوقف القادمة سيكون معسكرا للاعبين ومباراتين وديتين لإكمال استعداد الفريق بشكل كامل قبل المباراة المقبلة".