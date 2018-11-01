ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: ملعب الشمس سيئ للغاية وسبب فوزهم.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي سيراميكا كليوباترا انه كان الاقرب لتحقيق الفوز علي الشمس في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني.

وأضاف رمضان السيد في تصريحات عقب المباراة: "كنا الأقرب للفوز وشادي مهاجم الفريق أضاع 6 فرص أمام مرمى الشمس.. حسم الصعود لن يتم تحديده بعد وما زلنا في المنافسة بقوة".

وتابع: بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين لاستغلال الفرص الكثيرة امام المرمي ونصحته بالتصويب علي المرمي وملعب المباراة سيئ للغاية ويعتبر سبب فوزهم علي ملعبهم".

واختتم المدير الفني: فترة التوقف القادمة سيكون معسكرا للاعبين ومباراتين وديتين لإكمال استعداد الفريق بشكل كامل قبل المباراة المقبلة".
loading...

ترشيحاتنا

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

استبعاد نجم وسط الزمالك من تشكيل مواجهة وادي دجلة فى اللحظات الاخيرة

صحيفة: الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي يتطور بسرعة

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

حبس الطالب المتهم بقتل زميله في المنوفية داخل المدرسة

هل يجوز الزواج بـ ملحدة أو بوذية.. خالد الجندي يجيب.. فيديو

الكاف يختبر الـ VAR قبل نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

تجديد حبس صاحبة فيديو القرد 15 يوما بتهمة الفسق والفجور

اقضى على الكرش فى 7 أيام فقط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

فيديو

شاهد.. تصنيع المصاصات تحت بير السلم
رولاند بوش: شركة سيمنز الألمانية تواجدت في مصر لتبقى.. فيديو
فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية
عضو بمجلس إدارة سيمنز: موقع مصر استراتيجي هام للعالم أجمع.. فيديو
سيمنز الألمانية: نفضل السوق المصرية.. والزيادة السكانية تزيد التحديات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟