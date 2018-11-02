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مرأة

5 نصائح لمكياج بسيط في العمل.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
رشا عوني
تعاني النساء العاملات من مشكلة المكياج صباح كل يوم، فطبيعة العمل لا تسمح باستخدام مكياج كثيف أو ألوان فاتحة، بل تحتاج إلى إطلالة يومية طبيعية بلسمات تجميلية بسيطة دون تكلف تتلائم مع طبيعة العمل نهارًا.

ولكي تحصلي على مكياج بسيط في خطوات سريعة صباحًا، إليكي النصائح التالية:

-استخدمي بي بي خفيف ومناسب لبشرتك وابتعدي عن كريم الأساس اللامع والسينمائي، ويمكنك استخدام باودر خفيف أيضًا.

-استخدمي أحمر خدود " بلاشر" باللون البينك المقارب للون بشرتك، ولا تبالغي في وضعه نهارًا.

-بالنسبة للعيون، لا تبالغي في تحديدها بالكحل في نهار العمل، فإما أن تكتفي بخط الأيلاينر فوق الجفن، أو تضعي الكحل داخل الجفن، مع استخدام ماسكرا لتوزيع الرموش بشكل جذاب.

-إذا كنت تعانين من مشكلة من شعر الحاجبين الخفيف، فعليك باستخدام قلم تحديد للحواجب، أو باودر، لكن احرصي على عدم المبالغة في رسمها بل اكتفي بلمسات خفيفة.

-أما أحمر الشفاه، فاحرصي على اختيار درجات هادئة وبسيطة ومقاربة للون بشرتم، كالروز ودرجات النود الهادئة، وحاولي الابتعاد عن وضع الروج الأحمر فهو غير مناسب للعمل.
5 نصائح لمكياج بسيط في العمل.. صور
5 نصائح لمكياج بسيط في العمل.. صور
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