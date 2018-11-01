برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال العام بخطة تطوير مكتوبة على وجه السرعة

قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن يتقدم بخطة مكتوبة للجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن الآلية التي ستتبعها الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام على وجه السرعة كما طلبت منه اللجنة، لافتا إلى أن من خلال الخطة المكتوبة ستتمكن اللجنة الاقتصادية من متابعة الخطة وما تم تنفيذه.



وتابع "الجوهرى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال الخاصة ببيع أصول غير مستغلة مملوكة للوزارة لتمويل تحديث شركات الغزل والنسيج وسداد المديونيات، عليه أن يوضح أماكن ومساحة الأراضي والسعر المعروض للمناقشة حتى يتم الاتفاق علي أعلى سعر للأراضى وتجنب بيعها بسعر بخس.



وأكد "عضو لجنة" أن لتطوير شركات شركات قطاع ولا سيما شركات الغزل والنسيج والمحالج لابد من تغيير وإعادة هيكلة الإدارات لإن بعض الإدارات ساهمت فى تعرض الكثير من الشركات للخسائر، إضافة إلى تطوير المحالج يحتاج الاستعانة بخبرات أجنبية أو خبرات من القطاع الخاص حتى يتم التطوير بأحدث الطرق العالمية.