المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية تستقبل السفير الإنجليزى الجديد..صور

استقبلت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية السفير البريطاني الجديد في القاهرة سير "چفري ادمز" بالبرلمان المصري اليوم حيث التقى عددا من أعضاء المجموعة للتعارف والتشاور ومناقشة آليات التعاون بين المجموعة ونظيرتها داخل البرلمان البريطاني.



استعرض السفير البريطاني رؤيته حول توثيق العلاقات بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات على رأسهم التعليم والصحة وشكر أعضاء المجموعة على المجهود المبذول في تقوية العلاقات غير الحكومية، مشيدا بالتواصل بينهم وبين أعضاء البرلمان البريطاني والدوائر المختلفة البريطانية مختما اللقاء بجولة داخل متحف البرلمان المصري للتعرف علي التاريخ التشريعي في مصر.



وأشادت المجموعة بنشاط السفير البريطاني الملموس في الوقت القصير الذي بدأ فيه مهامه من شهر تقريبا حيث قام بدعم الإصلاح التعليمي في مصر من خلال تدريبات مختلفة وورش عمل للابتكار ومنحة "تشيفننج" زمالة مركز اكسفورد للدراسات الاسلامية، اضافة الى دعمه لصغار المصنعين المصريين من خلال "مبادرة مصر الملهمة" و"مبادرة من المحلية الى العالمية".



حضر اللقاء النائبة داليا يوسف، النائب أسامة هيكل، والنائبة انجي فهيم، والنائب محمد زكريا محيي الدين، والنائب محمد السلاب، والنائبة ياسمين ابو طالب، ومن الجانب البريطاني حضر سير "چفري ادمز" ، ونائبة "نيراڤ پتل" وعدد من اعضاء مكتب السفير بالقاهرة.

