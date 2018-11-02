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رياضة

تعرف على شروط الترشح لمنصبين شاغرين بمجلس إدارة المصرى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلنت إدارة النادي المصري عن شروط الترشيح لاستكمال مجلس إدارة النادي عن دورة 2021/2017م

وأكدت الإدارة في بيان لها فتح باب قبول الترشيح لشغل منصبي نائب رئيس + عضو مجلس إدارة فوق السن يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السري المباشر اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 02/ 11 / 2018م وحتى يوم الخميس الموافق 2018/11/8 لمدة سبعة أيام .

و يتم سحب طلب الترشيح + استمارة بيانات من إدارة السكرتارية بالنادي
• يقوم المرشح بسداد مبلغ 3000.00 جنيه ( ثلاثة الاف جنيهًا مصريًا لاغير ) لشغل المنصبين ( طبقًا لإحكام المدة 27 لائحة النظام الاساسى للنادى المصرى الفقرة الثالثة )


وذكرت ادارة المصري في بيانها وجوب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية:
1- ان يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة دون تمييز طبقًا للدستور .
2- ألا يكون قد صدر ضده أى أحكام نهائية بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
3- ألا يكون قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إلية إعتبارة أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب .
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقًا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح
5- أن يكون حسن السير محمود السمعة .
6- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويتة سنة على الأقل من تاريخ إكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح
7- أن يكون مسددًا لجميع الألتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح
8- ألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويتة من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الأقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الأشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط .
9- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة (94) من القانون .
10- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .
11- أن يقدم قبل إغلاق باب الترشيح ما يفيد موافقة جهة عمله الأصلية على الترشح إذا كان من أعضاء الهيئات القضائية وضباط الشرطة أو ضباط القوات المسلحة .
علمًا بأن المستندات المطلوبة من المرشح المتقدم لعضوية مجلس إدارة النادي هي كالتالي :
1)) صحيفة الحالة الجنائية موجه للنادي المصري
2)) صورة بطاقة الرقم القومى سارية المفعول
3)) صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو ما يفيد أنه غير مطلوب لأدائها
4)) صورة كارنيه العضوية الجديد 2018 / 2019م
5)) صورة من شهادة المؤهل الدراسى
6)) سداد المبلغ المطلوب للتقدم للمنصب المترشح عليه
7)) إستيفاء البيانات بنماذج التقدم الموجودة بالنادى
8)) صورة ضوئية حديثة
9)) ان يكون مسدد الاشتراك عن العضوية العاملة حتى تاريخه

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