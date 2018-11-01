البيئة: تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية أخفى السحابة السوداء هذا العام

قال الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، إن السحابة السوداء لم تظهر هذا العام بالمعدلات المعتادة، وأن وزارة البيئة لها رؤية للتعامل مع هذا الموسم تعتمد على عدة محاور منها خفض حدة نوبات تلوث البيئة خلال فصل الخريف، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، باعتبارها منتج زراعى، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتطبيق ومنظومة قوية لجمع أكبر كم من المخلفات الناتجة عن قش الأرز، السيطرة على الحرق المكشوف، الحد من عوادم المركبات وانبعاثات المنشآت الصناعية، والتطوير المستمر لمنظومة المخلفات الزراعية بالدلتا والصعيد.



وأشار" صلاح"، خلال كلمته بمؤتمر وزارة البيئة لإعلان انتهاء موسم السحابة السوداء،أن الوزارة نجحت خلال هذا العام فى تجميع 90% من قش الأرز المولد خلال هذا الموسم فى 6 محافظات رئيسية، يتم زراعة الأرز بها، هم: "القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة"، بجانب عمل جولات ميدانية بها للتنسيق مع المحافظات والمنشآت الصناعية، وبنتدخل فورا فى حال وجود أى مشكلة.



وتابع أن المساحة المنزرعة بالأرز أقل من العام الماضى، لكن ما تم تقليله من مساحات الأرز تم زراعتة بمحاصيل أخرى تولد مخلفات زراعية، موضحا أنه تم فتح خلال هذا العام 504 مواقع لجمع قش الأرز، لافتا إلى أن الوزارة تلقت هذا العام 2018 ، 245 شكوى، مقابل 798 فى عام 2017.