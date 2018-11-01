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أخبار العالم

الخارجية الروسية تكشف حقيقة معرفتها بمقتل جمال خاشقجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:16 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان جديد أن قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول تم تضخيمها بكم هائل من المكائد والافتراءات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "إن بلادنا أعلنت منذ اليوم الأول أنه من الضروري القيام بخطوة واحدة وهي إجراء تحقيق شامل ونزيه"، وذلك وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا، ردا على طلب التعليق عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية: "من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد السياسية والافتراءات، التي نراها اليوم".

وأضافت: "يجري حاليا، بدلا من إتاحة الفرصة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي، إطلاق حملة ضخمة ليست مأساوية بشكل أقل حول ملابسات هذه القضية".

وشددت زاخاروفا على أن هناك "عددا ضخما من التسريبات" غير المؤكدة حول ملابسات مقتل الصحفي السعودي على الرغم من قلة المعطيات الرسمية بشأن القضية.
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