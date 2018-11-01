مدرب الشمس يكشف سبب التعادل مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال طه شحاته المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي الشمس انه يستحق الفوز علي سيراميكا كليوباترا في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني.



وأضاف طه شحاته في تصريحاته بعد المباراة: ثلاثة لاعبين من فريقي تعرضوا لإصابات قوية منهم كسر وتركيب شرايح ومسامير في القدم وهو ما أثر بالسلب على مستوى الفريق.



وأضاف: نسعى لتحقيق الفوز على الفرق في ملعبها وهذا الذي نسعى إليه خلال الفترة المقبلة والفريق بدأ يثبت مستواه.. سجلنا هدفا صحيحا ولا اعرف لماذا لم يحتسبه الحكم".



وانتهت مباراة الشمس وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، ليحتل سيراميكا المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي اف سي مصر ويستمر الشمس في المركز السادس برصيد 13 نقطة.