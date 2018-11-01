ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

هدى أنور تصدر روايتها الثانية سحر حلال

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
علاء المنياوي
صدر حديثًا عن دار ليان للنشر والتوزيع رواية "سِحر حلال" لهدى أنور وتقع فى 240 صفحة من القطع المتوسط،والرواية تغوص فى النفس البشرية وتتعرض لما تطمح إليه وما تطمع فيه، هذا الخيط الرفيع ما بين الطموح والطمع الذى يمكن أن يقرر مصير شخص ما ويرسم أقداره.

وتتناول الرواية هذه القضية فى إطار من الأحداث الواقعية التى باتت تسيطر على مجتمعنا من ميل للإستعانة على تحقيق الأحلام بأساليب وطرق هى أقرب للسحر، السحر الذى يمكن أن يستحله الأشخاص لتبرير سعيهم لتحقيق رغباتهم ومبتغاهم.

الرواية واقعية على حد كبير وتعتمد على الغموض فى طرحها وتشتبك مع عدد ضخم مع أصحاب المشاريع الوهمية فى الواقع وتفضح سوء تجارتهم

وجدير بالذكر أن "سحر حلال" هى العمل الثاني للكاتبة بعد روايتها الاولى صوفى التى وصلت للطباعة العاشرة ولاقت نجاحا كبيرا على كافة المستويات ، وأنور خريجة أقتصاد علوم سياسية صاحبة مشروع المعتكف الكتابى الذى يدعم عدد عريض من الكُتاب والكاتبات ويساعدهم لخروج إبداعاتهم للنور.
loading...

ترشيحاتنا

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

نيابة النقض توصي بتأييد إعدام المتهم في واقعة اغتصاب طفل البامبرز

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

حسام حسن يستبعد 5 لاعبين من بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

5 تنبوءات مرعبة ترصد سيناريوهات نهاية العالم .. صور

عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

القوات المسلحة: مقتل 18 تكفيريا واكتشاف 141 عبوة ناسفة في سيناء .. تدمير 25 سيارة محملة بالأسلحة والبضائع قبل اختراقها الحدود الغربية..والقبض على 1383 فرد هجرة غير شرعية .. فيديو وصور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

ناجي جدو يسخر من محمد صلاح .. تعرف على السبب

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

رئيس محكمة الجنايات يصحح أمر إحالة المتهم أحمد دومة بـ أحداث مجلس الوزراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

فيديو

عضو بمجلس إدارة سيمنز: موقع مصر استراتيجي هام للعالم أجمع.. فيديو
سيمنز الألمانية: نفضل السوق المصرية.. والزيادة السكانية تزيد التحديات.. فيديو
مهرجان القاهرة يطرح الإعلان الرسمي للدورة الأربعين
سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو
وزير الكهرباء: تركيب 6.3 مليون عداد مسبق الدفع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟