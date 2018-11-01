هدى أنور تصدر روايتها الثانية سحر حلال

صدر حديثًا عن دار ليان للنشر والتوزيع رواية "سِحر حلال" لهدى أنور وتقع فى 240 صفحة من القطع المتوسط،والرواية تغوص فى النفس البشرية وتتعرض لما تطمح إليه وما تطمع فيه، هذا الخيط الرفيع ما بين الطموح والطمع الذى يمكن أن يقرر مصير شخص ما ويرسم أقداره.



وتتناول الرواية هذه القضية فى إطار من الأحداث الواقعية التى باتت تسيطر على مجتمعنا من ميل للإستعانة على تحقيق الأحلام بأساليب وطرق هى أقرب للسحر، السحر الذى يمكن أن يستحله الأشخاص لتبرير سعيهم لتحقيق رغباتهم ومبتغاهم.



الرواية واقعية على حد كبير وتعتمد على الغموض فى طرحها وتشتبك مع عدد ضخم مع أصحاب المشاريع الوهمية فى الواقع وتفضح سوء تجارتهم



وجدير بالذكر أن "سحر حلال" هى العمل الثاني للكاتبة بعد روايتها الاولى صوفى التى وصلت للطباعة العاشرة ولاقت نجاحا كبيرا على كافة المستويات ، وأنور خريجة أقتصاد علوم سياسية صاحبة مشروع المعتكف الكتابى الذى يدعم عدد عريض من الكُتاب والكاتبات ويساعدهم لخروج إبداعاتهم للنور.