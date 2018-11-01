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ثقافة

بوسطة مسجلة بعلم الوصول ..الكتاب الرابع لـ رحاب هاني

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
علاء المنياوي
صدر حديثا بالأسواق كتاب "بُوسطة" للكاتبة رحاب هاني عن دار ليان للنشر والتوزيع .

ويعد الكتاب هو الرابع للكاتبة بعد ثلاث كتب في الأدب الساخر "كلام فاضي" ، "الغطا والحلة" و "عنبر الحواديت" !

رحاب هاني مدرس مساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، لكنها لم تكتف بعملها الأكاديمي،واستغلت صوتها المميز لتصبح واحدة من نجوم "الساوند كلاود" من خلال مقاطع صوتية فكاهية.
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