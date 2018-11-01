بوسطة مسجلة بعلم الوصول ..الكتاب الرابع لـ رحاب هاني

صدر حديثا بالأسواق كتاب "بُوسطة" للكاتبة رحاب هاني عن دار ليان للنشر والتوزيع .



ويعد الكتاب هو الرابع للكاتبة بعد ثلاث كتب في الأدب الساخر "كلام فاضي" ، "الغطا والحلة" و "عنبر الحواديت" !



رحاب هاني مدرس مساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، لكنها لم تكتف بعملها الأكاديمي،واستغلت صوتها المميز لتصبح واحدة من نجوم "الساوند كلاود" من خلال مقاطع صوتية فكاهية.