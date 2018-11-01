بوسطة مسجلة بعلم الوصول ..الكتاب الرابع لـ رحاب هاني

صدر حديثا بالأسواق كتاب "بُوسطة" للكاتبة رحاب هاني عن دار ليان للنشر والتوزيع .
ويعد الكتاب هو الرابع للكاتبة بعد ثلاث كتب في الأدب الساخر "كلام فاضي" ، "الغطا والحلة" و "عنبر الحواديت" !
رحاب هاني مدرس مساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، لكنها لم تكتف بعملها الأكاديمي،واستغلت صوتها المميز لتصبح واحدة من نجوم "الساوند كلاود" من خلال مقاطع صوتية فكاهية.
ويعد الكتاب هو الرابع للكاتبة بعد ثلاث كتب في الأدب الساخر "كلام فاضي" ، "الغطا والحلة" و "عنبر الحواديت" !
رحاب هاني مدرس مساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، لكنها لم تكتف بعملها الأكاديمي،واستغلت صوتها المميز لتصبح واحدة من نجوم "الساوند كلاود" من خلال مقاطع صوتية فكاهية.