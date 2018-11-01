بتروجت يتعادل سلبيا مع مصر المقاصة في الشوط الأول

أنهى فريق بتروجت الشوط الأول بالتعادل السلبي مع نظيره فريق مصر المقاصة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثانية عشرة من الدورى الممتاز.



تبادل لاعبو الفريقين الهجمات مع بداية اللقاء ونجح لاعبو بتروجت فى تهديد مرمى الفريق الفيومى فيما اعتمد المقاصة على الهجمات المرتدة من اجل تخفيف الضغط على دفاعاته.



ومنح حكم المباراة محمد سلامة البطاقة الصفراء للاعب الفريق البترولى أحمد محسن بعد ارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي المقاصة.