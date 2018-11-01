احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عصر اليوم اختيار الحكم الجزائري الدولي مهدي عبيد لإدارة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.
ويعتبر الحكم الدولي الجزائري هدي عبيد من مواليد مدينة قسطنطينة الجزائرية في الرابع عشر من ديسمبر لعام 1980، وهو حكم دولي منذ عام 2011.
وكان أحد الحكام الذين أداروا مباريات كأس الأمم الإفريقية عام 2015 في غينيا
الاستوائية، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين عام 2016 في رواندا، وكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون
، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين عام 2018 في المغرب.
حكم للأهلي العام الماضيكما شارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 17 سنة في تشيلي وكأس العالم للشباب في الهند عام 2017، وقاد مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال الماضية وانتهت بفوز بالوداد بهدفين نظيفين.
175 مباراة
وأدار
مهدي عبيد 175 مباراة في مشواره التحكيمي، ما بين 13 مباراة في دوري أبطال إفريقيا
و119 مباراة في الدوري الجزائري، بالإضافة لـ 17 مباراة في كأس الجزائر ومباراة في بطولة أمم إفريقيا
تحت 23 سنة، ومباراتين في أمم إفريقيا تحت 20 سنة و5 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا
المؤهلة لكأس العالم و9 مباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
76 ركلة جزاء
بالإضافة
لإدارته 3 مباريات في أمم إفريقيا 2015 و2017، ومباراة واحدة في دوري سوبر قطر، و5
مباريات في كأس العالم للشباب تحت 17 سنة عامي 2015 و2017، كما أشهر مهدي عبيد الكارت
الأصفر 642 مرة والكارت الأحمر للإنذار الثاني 19 مرة والكارت الأحمر مباشرة 20 مرة
واحتسب 76 ركلة جزاء في مشواره التحكيمي.