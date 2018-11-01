احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عصر اليوم اختيار الحكم الجزائري الدولي مهدي عبيد لإدارة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.





ويعتبر الحكم الدولي الجزائري هدي عبيد من مواليد مدينة قسطنطينة الجزائرية في الرابع عشر من ديسمبر لعام 1980، وهو حكم دولي منذ عام 2011.





وكان أحد الحكام الذين أداروا مباريات كأس الأمم الإفريقية عام 2015 في غينيا الاستوائية، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين عام 2016 في رواندا، وكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون ، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين عام 2018 في المغرب.