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رياضة

مسئولو الأهلي والترجي يؤكدون على الروح الرياضية بصورة جماعية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص مسئولو الأهلي والترجي وجميع الشخصيات التي حضرت الاجتماع الفني، الذي عقد اليوم في الإسكندرية، على التقاط صورة جماعية، عقب انتهاء الاجتماع، للتأكيد على الروح الرياضية قبل مواجهة الفريقين، غدًا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، في التاسعة مساء الغد على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط حضور جماهيري يقدر بـ60 ألف مشجع وفقًا لقرار الأمن.

وحضر الاجتماع الفني من الأهلي، محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وماهر عبد العزيز المدير الإداري، وحضر من الترجي، رياض بن نور، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة، بجانب طاقم التحكيم ومندوب من مديرية أمن الإسكندرية.
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