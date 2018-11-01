طاقم حكام مباراة الأهلي والترجي يخوض المران ببرج العرب

حرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي، بقيادة الجزائري مهدي عبيد، على أداء التدريبات، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وتفقد طاقم التحكيم أرضية الملعب وغرف الملابس في ملعب برج العرب قبل بدء عملية الإحماء.



ويواجه الأهلي الترجي التونسي في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة العودة بتونس يوم 9 نوفمبر الحالي.