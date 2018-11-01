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ثقافة

الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
علاء المنياوى
تسلمت لجنة أثرية مشكلة من الادارة المركزية للتسجيل والتوثيق والأحراز بوزارة الآثار ، مجموعة من المضبوطات الأثرية والتي كانت قد نجحت الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والجمارك في ضبطها في اعوام سابقة.

وأوضح حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن هذه المضبوطات التى تم استلامها امس كانت كأحراز بجمرك مطار القاهرة لحين انتهاء التحقيقات، وهي تشمل 13 كتاب مخطوط اثرى وسندات ووثائق رسمية ترجع إلى القرن العاشر الهجري، كان قد تم ضبطها بجمارك قرى البضائع بمطار القاهرة الدولي في مايو الماضي، بالاضافة إلى 46 قطعة أثرية عبارة عن تمائم من الفاينس والبرونز وقلادات وأقنعة خشبية وأوانٍ فخارية ترجع للعصر المتأخر، وغدارة وشمعدان ترجع للعصر العثماني وسندات بنكية ترجع لعصر الأسرة العلوية كان قد تم ضبطها بمطار القاهرة الدولي فى سنوات سابقة.

ومن جانبها قالت ايمان عبد الرؤوف مدير عام المنافذ الأثرية، أن الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية كانت بدورها تقوم بمتابعة القضايا الخاصة بالقطع منذ لحظة ضبطها مرورا بإجراءات التقاضي في النيابات والمحاكم المختصة حتى استصدار القرار بتسلم القطع من الجهات المعنية وايداعها بمخازن وزارة الآثار ومتاحفها.

وأضافت أمينة مهدي رئيس لجنة تسليم المضبوطات، أنه حرصا على سلامة القطع فقد تسلمت اللجنة جميع المضبوطات فور استصدار القرار وتم ايداع بعضها بالمتحف المصري بالتحرير والاخر بمتحف الفن الإسلامي.
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
الآثار : استلام مجموعة جديدة من مضبوطات المطار والجمارك
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