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رياضة

مدرب طنطا: الفريق يحتاج تدعيمات قوية الفترة المقبلة.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعرب ايمن المزين المدير الفنى لفريق كرة القدم الاول بنادي طنطا عن قبوله نتيجة التعادل مع العاب دمنهور في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني .

وأضاف المزين في تصريحات عقب المباراة :- المباراة كانت تحت السيطرة بشكل كبير من اتجاه طنطا باستحواذهم علي الكرة ونتائج المجموعة كانت في صالحنا وكأننا لم نلعب الأسبوع .

وأكمل :- نتيجة التعادل مقبولة بشكل كبيرة لأننى لم اتعرف علي اللاعبين بشكل كامل ومازال الفريق في حاجهة الي تدعيم كبير خلال الفترة القادمة ونتمني اسعاد فريق طنطا .

جدير بالذكر ان مباراة العاب دمنهور وطنطا انتهت بنتيجة التعادل السلبي ،ليستمر العاب دمنهور في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة وجاء طنطا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة .
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