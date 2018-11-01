الهضيبي: انتهاء لجنة الطعون على انتخابات عليا الوفد.. وتنازل 7 مرشحين

أنهت لجنة تلقي الطعون والتظلمات والبت فيها برئاسة أحمد عودة ومحمد عبد المنعم السحيمي ومحمد أبو العينين، عملها اليوم الخميس.



وصرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد بأن اللجنة أنهت عملها اليوم ووصل عدد تنازل المرشحين إلى 7 مرشحين وهم فرج قاسم بريك وسنية عز الدين احمد يوسف وفاتن محمود عبد الرحمن مشرف وفاطمة علي خليل مصطفي ومحمد مصطفي محمود سليم ومحمد عبد السلام ابو السعود محمد ومحمد عبد الحميد احمد مصطفي الفقي والذي ارسل وكيله القانوني الي لجنة الطعون وقدم ما يفيد تنازله عن ترشحه للانتخابات قبل غلق اللجنة بعشر دقائق.



ومن جانبه أعلن أحمد عودة رئيس لجنة الطعون أن اللجنة قامت بدراسة الطلبات المقدمة إليها والتصرف فيها فيما عدا الطعن الذي كان مقدمًا ضد " الفقي" حيث تقدم وكيله ومحاميه بطلب تنازل عن الترشح وقبلت اللجنة الطلب وانتهي الأمر، وبذلك أنهت اللجنة عملها في تمام الخامسة مساء اليوم.