ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

حماية المستهلك: إدارة الفحص تتواصل مع الشاكي لاستكمال المستندات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:37 م
مصطفى محمود، بإدارة
مصطفى محمود، بإدارة الفحص لدى جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح
قال مصطفى محمود، بإدارة الفحص لدى جهاز حماية المستهلك، إن إدارته تعمل على مراجعة الشكوى والمستندات المرفقة والتأكد من قانونيتها للتحقيق فيها من خلال قسم التحقيق.

وأوضح لـ صدى البلد، أن بعض الشكاوى تتسلمها إدارة الفحص من مركز الاتصال بعد مراجعتها ويتم توقيفها لحين استكمال المستندات المطلوبة للاستمرار في اتخاذ اللازم.

وأضاف أنه عند فحص الشكوى واكتشاف أي نقص في المستندات، يتم التواصل مع الشاكي ومطالبته بإرسال المستند المطلوب لتفعيل الشكوى عن طريق خدمة واتساب أو البريد الإلكتروني الخاص بجهاز حماية المستهلك.

وتابع: "بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تحويل انتقال الشكوى من قسم الفحص إلى قسم التحقيقات الذي يتولى التواصل مع الشركة للتحقيق في شكوى المستهلك وحل المشكلة".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير

شاهد.. لحظة انفجار وتحطم مكوك فضائى روسى

تركي يضرب زوجته في الشارع حتى فقدت الوعي

حمدي قنديل ونجلاء فتحى.. تفاصيل قصة حب بدأت بحوار صحفي فى 10 صور

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل .. صور

اقضى على الكرش فى 7 أيام فقط

بعد تصدر تريند تويتر.. إطلالات ملكة جمال سوريا سارة نخلة حديث السوشيال ميديا

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

وفاة طالبة تناولت الحبة السامة على سبيل الخطأ

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

صحيفة: الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي يتطور بسرعة

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

فيديو

شاهد.. تصنيع المصاصات تحت بير السلم
رولاند بوش: شركة سيمنز الألمانية تواجدت في مصر لتبقى.. فيديو
فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية
عضو بمجلس إدارة سيمنز: موقع مصر استراتيجي هام للعالم أجمع.. فيديو
سيمنز الألمانية: نفضل السوق المصرية.. والزيادة السكانية تزيد التحديات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟