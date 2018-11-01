حماية المستهلك: إدارة الفحص تتواصل مع الشاكي لاستكمال المستندات

قال مصطفى محمود، بإدارة الفحص لدى جهاز حماية المستهلك، إن إدارته تعمل على مراجعة الشكوى والمستندات المرفقة والتأكد من قانونيتها للتحقيق فيها من خلال قسم التحقيق.



وأوضح لـ صدى البلد، أن بعض الشكاوى تتسلمها إدارة الفحص من مركز الاتصال بعد مراجعتها ويتم توقيفها لحين استكمال المستندات المطلوبة للاستمرار في اتخاذ اللازم.



وأضاف أنه عند فحص الشكوى واكتشاف أي نقص في المستندات، يتم التواصل مع الشاكي ومطالبته بإرسال المستند المطلوب لتفعيل الشكوى عن طريق خدمة واتساب أو البريد الإلكتروني الخاص بجهاز حماية المستهلك.



وتابع: "بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تحويل انتقال الشكوى من قسم الفحص إلى قسم التحقيقات الذي يتولى التواصل مع الشركة للتحقيق في شكوى المستهلك وحل المشكلة".