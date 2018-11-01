الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب الشهر في مانشيستر يونايتد

حقق نجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال جائزة لاعب الشهر في الفريق بعد تألقه خلال شهر أكتوبر الماضي مع الشياطين الحمر.



وسجل أنطوني مارسيال خلال شهر أكتوبر 4 أهداف خلال خمس مباريات، وفاز بجائزة رجل المباراة في مرتين ، وحصد لاعب الشهر في يونايتد مرة واحدة .



وتألق مارسيال مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي ، وسجل هدفين خلال هذه المباراة في ملعب أولد ترافورد، إلي جانب قيادته للفوز على إيفرتون بهدفين لهدف واحد وتسجيل هدف الفوز في اللقاء.

