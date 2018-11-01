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رياضة

الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب الشهر في مانشيستر يونايتد

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق نجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال جائزة لاعب الشهر في الفريق بعد تألقه خلال شهر أكتوبر الماضي مع الشياطين الحمر.

وسجل أنطوني مارسيال خلال شهر أكتوبر 4 أهداف خلال خمس مباريات، وفاز بجائزة رجل المباراة في مرتين ، وحصد لاعب الشهر في يونايتد مرة واحدة .

وتألق مارسيال مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي ، وسجل هدفين خلال هذه المباراة في ملعب أولد ترافورد، إلي جانب قيادته للفوز على إيفرتون بهدفين لهدف واحد وتسجيل هدف الفوز في اللقاء.
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