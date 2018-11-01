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محافظات

طقس غير مستقر لليوم الثالث بأسوان

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:40 م
طقس غير مستقر لليوم
طقس غير مستقر لليوم الثالث بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شهدت بعض مناطق وأحياء محافظة أسوان لليوم الثالث على التوالى حدوث طقس متقلب وغير مستقر حيث تظهر فيه بعض الغيوم والسحب المتقطعة .

هذا وقد قامت الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية بالإستعداد المبكر لمواجهة أى سيول أو أمطار غزيرة للتعامل السريع معها من خلال ترسيخ جميع إمكانياتها لهذا الشأن ، كما تمت مراجعة وتنفيذ مجموعة من السيناريوهات الخاصة بمواجهة الأزمات والتى نفذتها الإدارات الخدمية بأسوان ممثلة فى الشباب والرياضة والمجالس المحلية وشركات المياه والمقاولون العرب وكذلك الإسعاف والصحة وغرفة عمليات المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان بأن مديرية الرى استعدت لهذا الموسم بتطهير 36 مخر سيل صناعى وإنشاء 18 سدًا حاجزًا وإعاقة، بجانب 10 بحيرات صناعية لتجميع أى أمطار ويتم تصريفها بعد ذلك من خلال مخرات السيول الصناعية إلى نهر النيل.
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