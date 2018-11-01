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فن

تونى ماهر: جرأة snl بالعربى جذبت الكبار وعودته أصبحت صعبة..فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
محمد نبيـل - عدسة / عز حسين
اكد الفنان تونى ماهر أن مصير برنامج snl بنسخته العربية لازال مجهولا، مؤكدا أن عودته أصبحت صعبة خلال الوقت الحالى، بالرغم من العروض التى جاءت من أحد القنوات خارج مصر.

وقال خلال ندوة بموقع "صدى البلد" أنه لا ينكر وجود بعد الجرأة فى محتوى البرنامج ولكنه لا يستطيع أيضا أن يعتبرها تجاوز، وخاصة أنه يقدم للكبار فقط.

وأضاف : بعض المسرحيات فى فترات بعينها للقدير سمير غانم احتوت على بعض الإيحاءات التى يمكن اعتبارها خارجة ومع ذلك لم يقف الجمهور عندها لأنهم نظروا لها بشكل مغاير.
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