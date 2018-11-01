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صحيفة: الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي يتطور بسرعة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "جلوبس" الإقتصادية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتطور بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن أحد المشروعات التي يقودها الرئيس التحول السريع من النفط إلى الغاز، الذي يعتبر أنظف وأرخص بكثير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الفترة الماضية، افتتحت مصر 3 محطات قوة تعمل بالغاز وأنشأتها شركة سيمنس، مؤكدة أن المحطات تعتبر من كبريات هذا النوع على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة إن هذه المحطات فقط تحتاج إلى نحو 15 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل ربع الانتاج المصري حاليا.

وتابعت جلوبس، أنه في ضوء اكتشافات الغاز المصرية تم بناء منشآت إسالة عملاقة، على افتراض أن مصر ستكون رائدة في مجال تصدير الغاز.

وأكدت الصحيفة الاقتصادية أن رؤية الرئيس السيسي تتلخص في تحويل مصر إلى أكبر مركز لصناعة الغاز في شرق البحر المتوسط، سواء من ناحية الانتاج، الإسالة، الاستيراد، والتصدير، لذلك يعمل السيسي على وضع يد مصر على كل يمكن أن تطاله.

وفيما يتعلق بمد خط الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، قالت الصحيفة إن تل أبيب تسير باتجاه تنفيذ هذا المشروع حتى لا تضع "كل البيض" في سلة واحدة، بحسب توصيف الصحيفة.
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