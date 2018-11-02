المحافظين يطالب بإصدار قرار فوري بإسناد استيراد تقاوي البطاطس للجمعية العامة لمنتجيها

قال نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بالمحافظين، إنه في عهد سابق كانت الجمعية العامة لمنتجي البطاطس والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية هما الوحيدان المسؤولين عن استيراد تلك التقاوي بالكمية والأصناف والمواصفات التي تناسبنا كدولة، أما في الآونة الأخيرة فإن تلك الجهات تركت المهمة كلها لرجال أعمال وشركات خاصة دون أدنى تدخل منها،.. لماذا؟.



وتساءل فصيح فى بيان صحفى له، هل لأن المهمة ثقيلة على الجهتين أم لأنهم يريدون أن يتركوا الملعب لرجال الأعمال، لأن الذي يحدث على أرض الواقع أن رجال الأعمال يقومون باستيراد الأصناف المناسبة لهم فقط ويحددوا أسعارها في غياب تام للدولة دون النظر إلى جودة أو كفاءة.



وطالب فصيح، بسرعة التدخل من السيد وزير الزراعة وإصدار قرار فوري ينص على إسناد استيراد تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج إلى الجمعية العامة لمنتجي البطاطس والتعاونيات الزراعية من الدول التي تراها مناسبة والأصناف الملائمة عالية الجودة من الدرجة الأولى وليس الثانية والثالثة كما كان يحدث.



كما طالب رئيس لجنة الزراعة بالحزب أن يتم الاستعانة ببعض المستشارين والخبراء من المهندسين الزراعيين في هذا المجال قبل الاستيراد، والسماح لرجال الأعمال وشركات الاستصلاح باستيراد الكمية التي يزرعونها في أراضيهم فقط بعد موافقة محكومة من الدولة على الأصناف المستوردة بشرط عدم طرحها للبيع بالأسواق، إلى جانب توزيع التقاوي من قبل التعاونيات الزراعية والجمعيات وبسعر التكلفة دون المبالغة لتخفيف الأعباء على كاهل الفلاح.



وقال فصيح، لابد من رجوع هيبة الدولة ولابد من هيمنة الدولة على قطاع الزراعة كما كان في سابق عهده فنحن دولة زراعية وسنظل زراعية ولا يمكن أن نتقدم في أي مجال إلا بتقدم الزراعة فهي كانت وستظل قاطرة الاقتصاد المصري وهي القادرة علي أخذ يد كافة قطاعات الدولة للأمام.



واختتم فصيح، أنه لتقدم مصر ورقيها لابد من وضع الزراعة في أولوياتها، قائلا "ضعوا كل مقاليد الزراعة بأيديكم وأيدي الوزارة لا تتركوها لمن يعبث بها ويدمرها.

