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فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البهى عمرو
عرض برنامج «مصر بلدنا»، المذاع على قناة «الحدث اليوم» مقطع فيديو لعملية اختطاف أطفال من مدرسة عبد القادر أبو عقادة بمنطقة السيوف بمحافظة الاسكندرية .

وجاء فى الفيديو أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بالمجرمين وتسليمهم للشرطة.

وأوضحت القناة أن عملية اختطاف الأطفال موجودة منذ سنوات ولكن فى الفترة الأخيرة أصبح الجميع يعلم بأى عملية أختطاف بسبب انتشار الفيديوهات على السوشيال ميديا.

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