الطفل يبحث عن قناة في الإعلام المصري.. سامي عبد العزيز: الأجنبية تبث أفكارا مسمومة.. الكنيسي: أولادنا يعلمون الكثير عن ميكى ماوس ولا يعرفون حرب أكتوبر.. وداليا أشرف: الحل في عودة البرامج القديمة

الكنيسى: مقترح لإنشاء قناة للطفل بالتليفزيون المصرى

داليا أشرف: المنتجون يهتمون بالدراما والفن من أجل الربح

أستاذ إعلام: لايوجد رأس مال إعلامى صاحب رسالة



أكد الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الاستثمار الاعلامى فى قنوات الطفل مهم للغاية، ولكن لا يوجد رأس مال إعلامى فى مصر صاحب رسالة.



وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات لـصدى البلد ، أن جميع دول العالم تهتم بشكل كبير بأن يكون لديهم قناة تخاطب الطفل ، نظرًا لكونهم يعلمون جيدًا قيمة هذة القنوات وتأثيرها فى تكون شخصية الطفل وتعزيز انتمائه لبلده، وهو شىء فى منتهى الاهمية، مشيرًا إلى أن الوضع مختلف تمامًا فى مصر فمعظم القائمون على إنتاج البرامج لا يسعون الا للربح من خلال شراء برامج ليس لها أى قيمة للمشاهد سوى التسلية.



وتابع، أن هناك ثلاث انواع من القنوات تعد من أكثر القنوات تكلفة ، وهى القنوات الكوميدية ، والاطفال ، وقنوات قطاع الأخبار ، لذا يبتعد القائمون على الإنتاج الإعلامى فى مصر عن مثل هذه القنوات نظرًا لتكلفتها الضخمة ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعل الأطفال يلجئون لمشاهدة قنوات الأطفال غير المصرية مما قد تبث سمومها بأفكارهم منذ الصغر ويجعلهم عرضة للتطرف.



وأوضح ، أن الامر إذا استمر بهذا الوضع سنجد جيلا من الشباب لا يعلم شيئا عن تاريخه، مؤكدًا أن معظم أولادنا يعلمون الكثير عن ميكى ماوس ولا يعلمون شيئًا عن حرب أكتوبر وتاريخ الفراعنة.



وقال حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام ، إن مصر بحاجة الى أن يكون لديها قناة للطفل حتى لا يتجه الأطفال إلى قنوات توصل اليه رسائل خاطئة.



وأضاف الكنيسى أن هناك نية لعرض مقترح على الهيئة الوطنية للإعلام لإنشاء قناة للطفل تابعة للتلفزيون المصرى ، لأنها فكرة جيدة وستلقى ترحيبًا داخل الأسر المصرية ، مشيرًا إلى أن مصر كانت الرائدة فى برامج الأطفال الإذاعية وكانت لها شعبية كبيرة فى ذلك الوقت.



وتابع ان قنوات الاطفال لابد ان يعمل على إنشائها مجموعة من المتخصصين حتى تواكب تفكير الأطفال وفى نفس الوقت تقدم لهم مادة إعلامية مميزة تجذبهم لمشاهدتها.



من جانبها قالت الإعلامية داليا أشرف مقدمة فقرة الطفل ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن برامج الأطفال قلت بشكل كبير فى مصر، خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير، بسبب انشغال القنوات بتغطية الأحداث السياسية التي فرضت نفسها على الساحة.



وأضافت أن هناك مفهوما خاطئا حول أن العاملين فى برامج الأطفال، أقل كفاءة عن غيرهم من الإعلاميين ، وهو ما جعل الكثير من الإعلاميين يعزف عن الاهتمام بتقديم برامج الطفل، موضحة أن هذا المفهوم خاطىء تمامًا وأن برامج الأطفال مهمة وتحتاج لإعلاميين لديهم قدرة خاصة في التعامل مع الطفل .



وحول عدم وجود قناة خاصة بالطفل فى مصر، أوضحت داليا أن الأمر يرجع لعدة عوامل أبرزها ، أن العمل فى مجال الطفل مكلف جدا، بالإضافة إلى أن توصيل الرسالة الإعلامية للطفل تحتاج لطبيعة خاصة للعمل فيه من حيث اختيار محتوى هادف وتقديمه بشكل جذاب وممتع وترفيهي فى نفس الوقت، لأن الأطفال من أصعب الجماهير المستهدفة، موضحة أن أغلب صناع الدراما والإعلام والفن يلجأون للشيء الأكثر سهولة والأكثر ربحا.



وأبدت داليا تخوفها من انتشار ظاهرة مشاهدة الأطفال لقنوات غير مصرية، مؤكدًا ان هذه الظاهرة من أخطر ما يكون، حيث إنها لا تربط الطفل بالثقافة المصرية ولا تعمل على غرز الانتماء والولاء لوطنهم، بالاضافة الى ان بعض هذه القنوات يكون لها اهداف غير صحيحة، مثل بث الأفكار السامة وبث السلبيات لغرزها في شخصية الطفل ، ودون وعي من الامهات والاباء يقعون في هذا الفخ، مطالبًة القائمين على صناعة الميديا انتاج برامج هادفة للطفل وجاذبة ولكن بلغة العصر.