أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور



وعن حلمها، قالت أميرة نسيم خلال الندوة : " أتمنى أن تتحول فكرتي لبرنامج تليفزيوني بنفسم الفكرة والاسم، وبدأت الفكرة على مواقع التواصل الإجتماعي نتيجة تأثيره الهائل على المجتمع وخاصة النساء خلال الفترة الأخيرة، وأحاول تجنب أي شيء يعرضني لأي انتقاد من رواد مواقع السوشيال ميديا".



وعن فكرة وجود برنامج يذاع على "فيسبوك، قالت أن السوشيال ميديا غيرت مفهوم الإعلام، وأنها وسيلة سهلة للوصول إلى الناس، لتكون غير محددة بمكان معين أو قناة معينة، فكان اختيار السوشيال ميديا فكرة سهلة وبسيطة بالنسبة للجمهور ليستطيعوا رؤية الحلقات في أي وقت.



وعن فكرة برنامجها ، أشارت إلى أنها فكرت في الحديث عن النساء الناجحات واللاتي مررن بتجارب ناجحة لا يعلم أحد عنهن شيئا، فقررت استضافتهن في برنامجها ليكن قدوة لغيرهن، خاصة وأن النساء دومًا في حاجة للتشجيع ومحاولة تحقيق أحلامهن وعدم الاكتفاء فقط بالزواج وتربية الأبناء، وعدم إغفال أحلامهن بعد الزواج.



وعن أطفالها، أكدت أنهم وصلوا لمرحلة الإعتماد على أنفسهم بل يتابعون برنامجها ويساعدونها في الكثير من الأفكار وأسئلة الحوار لضيفة البرنامج.



ونصحت أميرة نسيم الفتيات بعدم نشر مشاكلهن الشخصية على "جروبات" النساء بشكل تفصيلي لكن لا مانع من استشارة الفتيات في بعض النصائح دون التطرق لتفاصيل تنشر على "فيسبوك" كما تفعل الكثيرات من الفتيات على جروب "حد يعرف".

موقف محرج تعرضت له أميرة نسيم جعلها تعيد التفكير في حياتها لتتخذ قرارًا بتحقيق حلمها منذ الصغر بأن تكون إعلامية شهيرة، فبعد دراستها للإعلام لم تمنحها الحياة فرصة جيدة للعمل، فتزوجت واهتمت بزوجها وأطفالها وكرست تلك السنوات الأولى من حياتها لأسرتها بعيدًا تمامًا عن العمل.وفي إحدى الحفلات التي حضرتها أميرة تعرضت لموقف محرج حين تعرضت لسؤال "ماذا تعملين؟" فلم تجد إجابة كافية للرد على السؤال، فبالطبع كونها أما و زوجة غير كافٍ لتحقيق الحلم، فشعرت بأنها دون هُوية تتحدث عنها ومن هنا بدأت في البحث عن الفرصة الضائعة.وخلال ندوة بموقع "صدى البلد" كشفت أميرة نسيم عن حكاية برنامجها "أنت الحكاية" وعن قصتها قبل عملها بالبرنامج، في البداية استغلت أميرة نسيم صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك" لكتابة بعض المقالات والخواطر، ثم قررت بمساندة زوجها وعائلتها أن تتحول الفكرة إلى برنامج مصور ينشر على يوتيوب وفيسبوك، وبدأت أميرة في البحث عن الفكرة المناسبة، فقررت أن تستلهم فكرة البرنامج الجديد من حكايتها الشخصية، لتبحث عن نساء خضن تجارب عملية ناجحة ولكن لا يعرف عنهن الكثيرون شيئًا.وأكدت أميرة أن برنامجها يتم تصويره بأحد المحلات الخاصة بزوجها الذي يعمل في تجارة الأثاث، فكان داعمًا ومساندًا لها ولم يعترض على الفكرة، بل تتكفل أميرة وزوجها بكافة التكاليف الخاصة بتصوير الحلقات لحين رفعها على يوتيوب وفيسبوك، وفي كل حلقة تستضيف أميرة امرأة نجحت في تجربة معينة لتروي تجربتها للآخرين.وأضافت :" شعرت بأنني أهدرت وقتًا طويلًا في المنزل دون عمل، وأنصح كل النساء بعدم الاكتفاء بالزواج وتربية الأبناء فقط بل ابحثي عن هويتك وخوضي تجارب كثيرة في مجالات مختلفة من خلال الدراسة أو الكورسات والتدريبات حتى تجدين ما تبحثين عنه".