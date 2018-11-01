محمد موسى عن جولة الرئيس بالدراجة: نمسك الخشب

عقب الإعلامي محمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في شوارع شرم الشيخ بالدراجة، قائلا: "نمسك الخشب".



وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، ضاحكًا "عندنا رئيس صحته أحسن مننا.. هنحسدك ياريس"، متابعًا: "هو ده الرئيس اللي تستحقه مصر".



ولفت إلى أن الشباب المشارك في منتدى شباب العالم هم مسئولون ووزراء غدًا، مؤكدا أن مصر تعود بكل قوة بفضل القيادة السياسية.



