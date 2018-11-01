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توك شو

محمد موسى عن جولة الرئيس بالدراجة: نمسك الخشب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
توك شو
عقب الإعلامي محمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في شوارع شرم الشيخ بالدراجة، قائلا: "نمسك الخشب".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، ضاحكًا "عندنا رئيس صحته أحسن مننا.. هنحسدك ياريس"، متابعًا: "هو ده الرئيس اللي تستحقه مصر".

ولفت إلى أن الشباب المشارك في منتدى شباب العالم هم مسئولون ووزراء غدًا، مؤكدا أن مصر تعود بكل قوة بفضل القيادة السياسية.

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