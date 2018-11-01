محمد موسى عن جولة الرئيس بالدراجة: نمسك الخشب

عقب الإعلامي محمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في شوارع شرم الشيخ بالدراجة، قائلا: "نمسك الخشب".
وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، ضاحكًا "عندنا رئيس صحته أحسن مننا.. هنحسدك ياريس"، متابعًا: "هو ده الرئيس اللي تستحقه مصر".
ولفت إلى أن الشباب المشارك في منتدى شباب العالم هم مسئولون ووزراء غدًا، مؤكدا أن مصر تعود بكل قوة بفضل القيادة السياسية.
وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، ضاحكًا "عندنا رئيس صحته أحسن مننا.. هنحسدك ياريس"، متابعًا: "هو ده الرئيس اللي تستحقه مصر".
ولفت إلى أن الشباب المشارك في منتدى شباب العالم هم مسئولون ووزراء غدًا، مؤكدا أن مصر تعود بكل قوة بفضل القيادة السياسية.