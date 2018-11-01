سيمنز الألمانية تؤكد حرصها على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية.. تشيد بالسوق المصري الأفضل على مستوى العالم.. وتؤكد تعاونها مع الحكومة لوضع لوجيستيات تؤهل مصر للتصنيع

رولاند بوش عضو مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية:

مشروعات الطاقة توفر الكثير من فرص العمل للشباب

السوق المصرية من أفضل الأسواق لدى الألمان

تحدث رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية، لفضائية "إكسترا نيوز" حول العلاقة القوية التي تربط بين الشركة ومصر، واصفًا إياها بأهم شريك إستراتيجي، مؤكدًا على تعاونهم مع الحكومة المصرية لوضع اللوجيستيات التى تؤهل مصر للتصنيع.قال رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية، إن الشركة وقعت عقدًا مع مصر لمدة 8 سنوات، للعمل في مجال صيانة محطات توليد الطاقة، مشيرًا إلى أن المنافسة للحصول على حق التعاقد كانت شرسة، حيث ان كان هناك 8 شركات منافسة، موضحًا أنهم قاموا بتقليل أسعارهم لأقل حد ممكن للفوز بالتعاقد.وتابع "بوش" خلال لقائه الخاص عبر فضائية " إكسترا نيوز" اليوم الخميس، على هامش انعقاد المنتدى الألماني العربي للطاقة، إن مشروعات الطاقة توفر الكثير من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أنهم يستثمرون فى مجال التدريب والتعليم المهنى التأهيل العمال المصريين لسوق العمل، موضحًا أن مشروعات الطاقة المقامة بمنطقة قناة السويس توفر الكثير من فرص العمل للشباب المصري.وتابع "بوش" أن هناك تعاونا مصريا ألمانيا في مجال التعليم والتدريب، الذي يسهم بدوره في زيادة متانة العلاقات بين الدول وبعضه، موضحًا أن الشركة قامت بتطوير خارطة الطريق الخاصة بمصر في مجال الطاقة، وأنه مع الزيادة السكانية التي تشهدها مصر سنويًا تزداد التحديات الخاصة بالطاقة.وأردف "بوش" أن هناك تواجدا للألمان بمصر من خلال الشراكات المصرية الألمانية منذ أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أن السوق المصرية من أفضل الأسواق لدى الألمان، وأنه يختلف عن غيره باحتوائه 100 مليون شخص، مشيرًا إلى أنه يزداد سنويًا بنسبة 2.5%، كما أن مصر هي ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.وأضاف أن مشروعات محطات الطاقة العملاقة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، من أكبر المشروعات التي عملت عليها شركة سيمنز على مستوى العالم، مؤكدًا على أن مصر تقع في منطقة إستراتيجية هامة بالنسبة لدول العالم، مما يجذب إليها الكثير من الاستثمارات العالمية.وأفاد بأنه لا مقارنة بين مشروعات سيمنز فى مصر والدول الاخرى، حيث إن مصر شريك إستراتيجي هام لهم، مشيرًا إلى أنهم يتعاونون مع الحكومة المصرية لوضع اللوجيستيات التى تؤهل مصر للتصنيع، حيث أكد أن الشركة تواجدت في مصر لتبقى وليس لإقامة المشروعات فقط.