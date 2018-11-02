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ديني

هل يكون إخراج الصدقة مالا أم مواد عينية.. أمين الفتوى يوضح

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصدقة مفهوم واسع، فمعناها كل مال خرج من ملكك الى ملك غيرك على سبيل القُربة فى الحياة فهذه هى الصدقة، فيدخل تحت الصدقة النذر والزكاة.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال مضمونة « هل يكون إخراج الصدقة مالا ام مادة عينية؟»، أن الصدقة كلما كانت خارجة من المال الذى تحبه فكلما كانت أفضل لقوله تعالى { لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، كذلك يجب أن تكون الصدقة خالية من المن والأذى.

وأشار الى أنه إذا كان الفقير أو المحتاج محتاجًا للمال فيكون المال أفضل وإذا كان محتاجًا للمادة العينية فيكون هذا الشئ أفضل.
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