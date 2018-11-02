محافظ القاهرة:جراج روكسي يتسع لـ 1750 سيارة ويدار أوتوماتيكيًا

بدأت محافظة القاهرة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لجراج روكسي والتي تم الانتهاء منها بالكامل لتتسع لـ 930 سيارة.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جراج روكسي تقيمه المحافظة علي 4 طوابق تحت الارض على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة حوالي 330 مليون جنيه ليتسع لعدد 1750 سيارة .



وأوضح عبد العال ان الجراج سيساهم في القضاء على انتظار السيارات بميدان روكسي والشوارع المحيطة به، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها تعد المرحلة الأصعب حيث تضم كافة محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكي بالكامل للمرحلتين .



وأضاف المحافظ أن جراج روكسي يعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا دون الاعتماد على العنصر البشرى بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق احدث الانظمة الالكترونية والسلامة البيئية والأمان حيث أن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاثة دقائق ، ويحقق زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة والتي تم اختيارها كموقع للمشروع نظرا لما تشهده من كثافة فى الانشطة والمراكز التجارية والسكانية ، ويحقق ايضاَ استعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر الجديدة كأحد الاحياء الراقية بالعاصمة .