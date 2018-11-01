مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الدول العربية بالوقوف خلف السعودية في الوقت الراهن بعيدا عن أي تصفية حسابات، باعتبارها جزءا من كيان الأمة العربية، مشيرا إلى أن قطر تتآمر على السعودية ودول الخليج.



وأضاف «بكري» خلال مداخلة هاتفية برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس له اي حق في التدخل والحديث عن القضايا العربية خاصة السعودية، موضحا أن الجميع يعلم نهج ترامب الذي يعتمد على ابتزاز الأمة العربية وتنفيذ مخطط الشرق الأوسط.



ووجه «بكري» رسالة قوية شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي «احنا أمة رجالة وبها فرسان وبندافع عن أوطاننا وبلادنا ونقف أمام الجميع، انت تبتز العرب بتصريحاتك عن البترول ودي فلوس الشعب السعودي مش فلوس اللي خلفوك».