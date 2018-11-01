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أخبار العالم

السعودية توزع مظلات على الزائرين والمعتمرين بالحرم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الصفحة الرسمية لشئون الحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر صورة لبعض الزوار في المملكة .

حيث حرصت المملكة على توزيع مظلات على زائري المسجد النبوي وذلك على مخارج الأبواب وفي المخارج بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المدينة المنورة، وما يشهده المسجد النبوي من إقبال للزائرين وتوافد أعداد المعتمرين .

يأتي ذلك في إطار حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على الزوار وسلامتهم أثناء زيارتهم وتعكس الصورة المشرفة للخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين لزائريهما الذين عبروا عن شكرهم لمنسوبي الوكالة نظير جهودهم المقدمة لخدمة المسلمين .

السعودية توزع مظلات على الزائرين والمعتمرين بالحرم
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