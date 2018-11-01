حملات أمنية وانضباطية لمواجهة صور الخروج على القانون بالمحافظات.. فيديو

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة .



أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: فى مديرية أمن الإسكندرية، وجهت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة، استهدفت دائرة قسم شرطة اللبان ، تمكنت خلالها من ضبط ( 2 قطعة سلاح أبيض ، 86 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 16 قضية تموينية، 16 قضية سرقة تيار كهربائى ، 68 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 5 أحكام قضائية متنوعة).



وفى مديرية أمن سوهاج، وجهت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة جرجا ، وتمكنت خلالها من ضبط (6 قضايا مخدرات، 4 قطع سلاح أبيض ،935 مخالفة إشغال بالطريق العام، 45 قضية تموينية، 5 قضايا بيئة ومسطحات، تنفيذ 118 حكما قضائيا).



وفى مديرية أمن أسوان، وجهت الأجهزة الأمنية حملة مرورية مكبرة استهدفت دائرة مدينة أسوان، وتمكنت خلالها من ضبط ( 544 مخالفة مرورية متنوعة).



كما وجهت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وتمكنت خلالها من ضبط ( فرد خرطوش ، 2 قضية مخدرات ، 90 حكم قضائى متنوع ، 171 مخالفة مرافق متنوعة ، 105 قضية تموين متنوعة) .



ووجهت مديرية أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أرمنت،وتمكنت خلالها من ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 3 قضايا متنوعة ، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 12 قضية تموين متنوعة ، 131 حكم قضائى متنوع).



كما وجهت مديرية أمن البحيرة، حملة أمنية انضباطية مكبرة وتمكنت خلالها من ضبط (13 قضية تموينية، 17 قضية سرقة تيار كهربائى ، 238 مخالفة مرورية، إزالة 2625 حالة إشغال بالطريق العام ، تنفيذ 240 حكم قضائى) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجار استمرار الحملات.