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حوادث

حملات أمنية وانضباطية لمواجهة صور الخروج على القانون بالمحافظات.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة .

أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: فى مديرية أمن الإسكندرية، وجهت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة، استهدفت دائرة قسم شرطة اللبان ، تمكنت خلالها من ضبط ( 2 قطعة سلاح أبيض ، 86 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 16 قضية تموينية، 16 قضية سرقة تيار كهربائى ، 68 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 5 أحكام قضائية متنوعة).

وفى مديرية أمن سوهاج، وجهت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة جرجا ، وتمكنت خلالها من ضبط (6 قضايا مخدرات، 4 قطع سلاح أبيض ،935 مخالفة إشغال بالطريق العام، 45 قضية تموينية، 5 قضايا بيئة ومسطحات، تنفيذ 118 حكما قضائيا).

وفى مديرية أمن أسوان، وجهت الأجهزة الأمنية حملة مرورية مكبرة استهدفت دائرة مدينة أسوان، وتمكنت خلالها من ضبط ( 544 مخالفة مرورية متنوعة).

كما وجهت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وتمكنت خلالها من ضبط ( فرد خرطوش ، 2 قضية مخدرات ، 90 حكم قضائى متنوع ، 171 مخالفة مرافق متنوعة ، 105 قضية تموين متنوعة) .

ووجهت مديرية أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أرمنت،وتمكنت خلالها من ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 3 قضايا متنوعة ، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 12 قضية تموين متنوعة ، 131 حكم قضائى متنوع).

كما وجهت مديرية أمن البحيرة، حملة أمنية انضباطية مكبرة وتمكنت خلالها من ضبط (13 قضية تموينية، 17 قضية سرقة تيار كهربائى ، 238 مخالفة مرورية، إزالة 2625 حالة إشغال بالطريق العام ، تنفيذ 240 حكم قضائى) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجار استمرار الحملات.
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