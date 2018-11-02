حكم زراعة الأشجار بجانب القبور

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن زرع الأشجار عند القبور جائز ما لم يضر بالمارين أو المشيعين.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال مضمونة « هل زراعة الأشجار بجانب القبور حلال أم حرام؟ »، أنه يجوز زرع الأشجار عند القبور ما لم يؤدي ذلك الى التضيق على المشييعين والقائمين بدفن الميت أو على المارين.



وتابع أنه لا ينبغي ان نضع الأشجار وفيه تضييق على من يدفنون موتاهم .



