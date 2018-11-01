حماية المستهلك: 4 إدارات تعكف على حل الشكوى أو إزالة أسبابها

قال عبد الله عزت مدير إدارة المراجعة والتفتيش بجهاز حماية المستهلك، إن إدارته تعد آخر مرحلة تمر بها الشكوى قبل غلقها سواء بالحل أو بإزالة السبب أو بعدم اكتمال المستندات.



وأوضح عزت في تصريحات لـ صدى البلد، أن الشكوى تمر بـ 4 إدارات أولها تلقي مضمون الشكوى من خلال مركز الاتصال أو وسائل الاتصال الأخرى ثم إدارة الفحص التي تفحص الشكوى والمستندات المرفقة والتي تتواصل مع الشاكي لاستكمال المستندات المطلوبة لتفعيلها.



وتابع: "المرحلة قبل الأخيرة هي إدارة التحقيقات التي تحقق في الشكوى وتخاطب الجهة المسئولة عن الشكوى رسميا لحل الشكوى أو إزالة أسبابها من خلال آليات عمل وإجراءات متتابعة حسب سرعة الاستجابة".



واستطرد، أن إدارة المراجعة والتفتيش آخر مراحل الشكوى والتي تقوم بمراجعة الشكوى وما وصلت إليه للتأكد من حلها أو إزالة أسبابها أو طلب مستندات إضافية قد تخدم الشاكي في حالة عدم تفعيلها بسبب عدم كفاية المستندات أو العناصر.