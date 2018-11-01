محافظ الدقهلية يشدد على أهمية توفير العلاج اللازم بالقوافل الطبية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومدن المحافظة بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في أماكنهم، وشدد شاروبيم على أهمية توفير العلاج اللازم لمختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية التقرير الذي قدمه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الذي عرض خلاله قيام مديرية الصحة بتنظيم قوافل طبية استمرت يومين بقرية صبري أبو علم التابعة لمركز تمي الأمديد والتي قامت بعلاج 2112 مريضا، وشارك فيها 11 عيادة متنقلة ضمت 11 أخصائيا في تخصصات طبية مختلفة بالإضافة إلى معمل دم ومعمل طفيليات وجهاز أشعة عادية وآخر للأشعة التلفزيونية.



وشارك في أعمال القافلة 92 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والفنيين والعمال وتم صرف الأدوية والعلاج اللازم لجميع المرضى.



فيما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار القوافل في اطار ما تقدمه الدولة من خدمات ورعاية صحية للمواطنين حرصا على سلامتهم .