عضو تنسيقية الأحزاب يستعرض فى جلسة منتدي شباب العالم كيفية محاربة الإرهاب بأفريقيا..صور

استعرض المهندس أحمد صبرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن، خلال كلمته فى الجلسة التحضيرية لمنتدى شباب العالم المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، مواجهة الإرهاب، وتجربة عدد من الدول الإفريقية عن كيفية مواجهته، وتمددها فى تلك الدول، وأيضا عن دور الدول والحكومات فى مواجهته، كما تطرق حديثه حول الفقر وأزمة التعليم والصحة والبطالة فى أفريقيا وكيفية استغلال العناصر الإرهابية المتطرفة لتلك العوامل.



وأكد "صبري"، فى بداية كلمته، على إن محاربة الارهاب في أفريقيا والعالم تطلب محاربة الفقر والجهل والبطالة باعتبارهم أبرز العوامل التي تساعد الجماعات الارهابية وأصحاب الفكر المتطرف باستغلال واستقطاب الشباب لتنفيذ أجندتهم الخاصة.



وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن محاربة الإرهاب يتطلب أن تبذل الدول جهدا كبيرا لكن هناك مسئولية كبيرة علينا كشباب أفريقيا تتمثل في ضرورة مواجهة التطرف ونشر الوعي بين أسرتنا ومجتمعاتنا وفي كل مكان.



كما أكد أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، على ضرورة استغلال الدول الافريقية لمواردها الطبيعة والاستفادة منها بدلا من وقعها فريسة للجماعات الارهابية واستغلالها كمصدر دخل كما تقوم بعض الجماعات في نيجيريا وليبيا ومالي وتشاد.



وطالب فى ختام كلمته، بضرورة تضافر كل الجهود لمحاربة الإرهاب باعتبارها خطرا يواجه القارة ويهدد أمنها وسلامتها.



وأشار المهندس أحمد صبرى، إلى أن منتدى شباب العالم يشهد هذا العام جلسات مكثفة، تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات، ورسالة المنتدى هذا العام تدور حول التنوع وإحداث التغيير، ودور الشباب فى هذا الدور من أجل تغيير إيجابى للواقع ومساعدة الغير والتفكير فى الآخرين.



هذا وقد بدأت اليوم الخميس، الورش التحضيرية لجلسات المنتدى، تحت عنوان لخطة 2063 "أفريقيا التي نحلُم بها" و "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.



يذكر أن منتدى شباب العالم يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلي العالم أجمع.



ويشهد المنتدي هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

