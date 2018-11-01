ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عضو تنسيقية الأحزاب يستعرض فى جلسة منتدي شباب العالم كيفية محاربة الإرهاب بأفريقيا..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:42 م
الجلسة التحضيرية
الجلسة التحضيرية لمنتدى شباب العالم
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
استعرض المهندس أحمد صبرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن، خلال كلمته فى الجلسة التحضيرية لمنتدى شباب العالم المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، مواجهة الإرهاب، وتجربة عدد من الدول الإفريقية عن كيفية مواجهته، وتمددها فى تلك الدول، وأيضا عن دور الدول والحكومات فى مواجهته، كما تطرق حديثه حول الفقر وأزمة التعليم والصحة والبطالة فى أفريقيا وكيفية استغلال العناصر الإرهابية المتطرفة لتلك العوامل.

وأكد "صبري"، فى بداية كلمته، على إن محاربة الارهاب في أفريقيا والعالم تطلب محاربة الفقر والجهل والبطالة باعتبارهم أبرز العوامل التي تساعد الجماعات الارهابية وأصحاب الفكر المتطرف باستغلال واستقطاب الشباب لتنفيذ أجندتهم الخاصة.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن محاربة الإرهاب يتطلب أن تبذل الدول جهدا كبيرا لكن هناك مسئولية كبيرة علينا كشباب أفريقيا تتمثل في ضرورة مواجهة التطرف ونشر الوعي بين أسرتنا ومجتمعاتنا وفي كل مكان.

كما أكد أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، على ضرورة استغلال الدول الافريقية لمواردها الطبيعة والاستفادة منها بدلا من وقعها فريسة للجماعات الارهابية واستغلالها كمصدر دخل كما تقوم بعض الجماعات في نيجيريا وليبيا ومالي وتشاد.

وطالب فى ختام كلمته، بضرورة تضافر كل الجهود لمحاربة الإرهاب باعتبارها خطرا يواجه القارة ويهدد أمنها وسلامتها.

وأشار المهندس أحمد صبرى، إلى أن منتدى شباب العالم يشهد هذا العام جلسات مكثفة، تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات، ورسالة المنتدى هذا العام تدور حول التنوع وإحداث التغيير، ودور الشباب فى هذا الدور من أجل تغيير إيجابى للواقع ومساعدة الغير والتفكير فى الآخرين.

هذا وقد بدأت اليوم الخميس، الورش التحضيرية لجلسات المنتدى، تحت عنوان لخطة 2063 "أفريقيا التي نحلُم بها" و "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

يذكر أن منتدى شباب العالم يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلي العالم أجمع.

ويشهد المنتدي هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
عضو تنسيقية الأحزاب يستعرض فى جلسة منتدي شباب العالم كيفية محاربة الإرهاب بأفريقيا..صور
عضو تنسيقية الأحزاب يستعرض فى جلسة منتدي شباب العالم كيفية محاربة الإرهاب بأفريقيا..صور
عضو تنسيقية الأحزاب يستعرض فى جلسة منتدي شباب العالم كيفية محاربة الإرهاب بأفريقيا..صور
عضو تنسيقية الأحزاب يستعرض فى جلسة منتدي شباب العالم كيفية محاربة الإرهاب بأفريقيا..صور
loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

مصدر: الزمالك يضم الظهير الأيسر لفريق الاتصالات والاستغناء خلال ساعات

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبى الاهلى قبل نهائى أفريقيا

شاهد.. مراحل تصنيع عروس المولد من المصنع حتى المستهلك

شاهد.. لحظة انفجار وتحطم مكوك فضائى روسى

إضراب موظفين في جوجل احتجاجا على التحرش في العمل وعدم المساواة

قرينة رئيس الجمهورية: سعيدة بوصولي أرض السلام لحضور فعاليات منتدى شباب العالم

السفير المصري الجديد يقدم أوراق اعتماده فى إسرائيل

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

استبعاد نجم وسط الزمالك من تشكيل مواجهة وادي دجلة فى اللحظات الاخيرة

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

شاهد.. مراحل تصنيع عروس المولد من المصنع حتى المستهلك
أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟