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فن

محمود سعد ناعيا حمدي قنديل: افتقدنا أستاذا بمعنى الكلمة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص الإعلامي محمود سعد على تقديم العزاء في وفاة الإعلامي الكبير حمدي قنديل الذي رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح  الخميس، وتم تشييع جثمانه اليوم.

وكتب "سعد" عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" ‏برحيله.. نفتقد رجل صاحب همة ومواقف شجاعة واستاذ بكل معنى الكلمة لكن يعزينا ان الرجال قد ترحل لكن ما قدموه باق.. شجاعة وحكمة وعلم حمدي قنديل اشياء لا تموت ابدا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الإعلامي الكبير حمدي قنديل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانة ظهر اليوم ودفنه بمقابر الاسرة بالبساتين.

جدير بالذكر أن الراحل زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، وكان من كبار الإعلاميين الذين تخصصوا في تقديم البرامج السياسية، واشتهر ببرنامج "رئيس التحرير" الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا.
محمود سعد ناعيا حمدي قنديل: افتقدنا أستاذا بمعنى الكلمة
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