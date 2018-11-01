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فن

اخضر يابس والأصليين وعلي معزة وإبراهيم..غدًا فى عروض القومى للسينما

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
أحمد البهى
تعرض غدا الجمعة 2 نوفمبر ، عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك بالقاهرة وعدد من المحافظات في إطار فعاليات الدورة 22 من المهرجان القومي للسينما، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويراسه المخرج الكبير د. سمير سيف، وتحمل الدورة عنوان " السينما .. لحظات لا تنسي".

ويعرض فى قاعة سينما الحضارة، الفيلم الروائي الطويل "صيف تجريبي" اخراج محمود لطفي بطولة زينب مجدي ، عصام اسماعيل، أحمد مجدي ، عمرو وشاحي، مريم صالح، أسامة الورداني، طارق والي، سلافة عبد الغفار، أمينة ياسر، وفي حفل الرابعة مساء يعرض الفيلم الروائي الطويل "علي معزة وإبراهيم" اخراج شريف البنداري تمثيل علي صبحي، أحمد مجدي،ناهد السباعي ، سلوي محمد علي، أسامة أبو العطا، وكما يعرض فيلم "الشيخ جاكسون" اخراج عمرو سلامة تمثيل أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك ، محمود البزاوي، أمينة خليل، درة، ياسمين رئيس.

وبقاعة سينما الهناجر يعرض كل من أفلام "أمل" اخراج خالد محجوب،و "عيني عنيك" اخراج خالد محجوب ، و"الناس الطيبة" إخراج عبد الرؤوف ربيعو ، "ريد فيلفيت" إخراج محمود سمير يوسف محمود ،كما يعرض فيلم "جومر" اخراج إبراهيم فرج علي ، "ندي" اخراج أحمد يحيي، "سبع قرون قبل الميلاد" إخراج مصطفي نور

وفى الإسكندرية، دمنهور، طنطا، الأقصر، الإسماعيلية، بورسعيد ، يعرض الفيلم الروائي الطويل " علي معزة وإبراهيم" اخراج شريف البنداري تمثيل علي صبحي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، سلوي محمد علي، أسامة أبو العطا.

كما يعرض الفيلم الروائي الطويل "الأصليين" للمخرج مروان حامد تمثيل ماجد الكدواني، خالد الصاوي، منة شلبي، كندة علوش.

وبمحافظات مطروح، شرم الشيخ، المنيا، اسيوط، اسوان، يعرض الفليم الروائي الطويل "اخضر يابس" اخراج محمود حماد ، بطولة هبة علي ، احمد العايدي، أسماء فوزي، تامر عبد الحميد، أحمد حماد.

ويعرض "هروب إضطراري" اخراج أحمد خالد موسي بطولة أحمد السقا، امير كرارة، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفي خاطر، أحمد زاهر، أحمد العوضي، محمود الجندي .

ويعرض فيلم "القرموطي في ارض النار" اخراج احمد البدري تمثيل احمد ادم، علاء مرسي، بدرية طلبة، شيماء سعيد، علاء زينهم، احمد صيام ، ميدو عادل.

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