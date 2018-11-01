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ديني

خالد الجندى يحذر من عقد الزواج المشروط بتأجيل الدخول

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:01 م
صدى البلد
محمد شحتة
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من بعض العادات البغيضة فى المجتمع والتى لابد من مواجهتها منها عقد القران المشروط بعدم الدخول إلا بعد فترة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل المشاكل اللى بتقابل المشايخ، بتكون بسبب عدم الثقة، دائما يحدث المحظور ويدخل الشاب بزوجته المعلقة، وتحدث من هنا المشاكل، وقديما لم يحدث مثل هذا العرف الغريب فى المجتمع".

وأشار إلى ضرورة التيسير على الشباب فى مطالب الزواج، وأيضا إجراءات العقد قبل الدخول بأيام قليلة.
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