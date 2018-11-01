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ديني

التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا يشيد بدور الأوقاف وأئمتها فى القارة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بدور أئمة الأوقاف المبعوثين في قارة أفريقيا.

ووجه النائب مصطفى الجندي ، تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جهوده في إيفاد الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف إلى مختلف الدول الأفريقية، مناشدًا وزير الأوقاف بالاستمرار في إرسال علماء أئمة الأوقاف إلى مختلف الدول الإفريقية.

وأكد النائب مصطفى الجندي ، أن علماء الدين الإسلامي يحظون بثقة واحترام كبيرين من جميع الشعوب الإفريقية، معتبرا هؤلاء العلماء الأجلاء من أهم سفراء مصر لدى الدول الإفريقية، مشيدا أيضا باستقبال الأزهر الشريف وجامعته لمختلف الطلاب الوافدين من مختلف الدول الإفريقية.

كما طالب وزير الأوقاف بأن تفتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة أبوابها لجميع أبناء الدول الإفريقية ممن يرغبون في التدريب والالتحاق بهذه الأكاديمية المهمة، والتي تأتى في وقت مهم يتم فيه وبأسلوب علمي مواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة .

ورحب وزير الأوقاف باقتراح النائب بفتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة أبوابها لجميع أبناء الدول الأفريقية , وأكد أن الأكاديمية على استعداد كامل لاستقبال أي عدد من الأئمة من مختلف دول العالم الراغبين في تلقي التدريب بها , ولا شك أن عمقنا الأفريقي يلقى اهتماما بالغا منا في جميع المجالات .
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