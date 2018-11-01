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أخبار العالم

النيابة الأردنية: وزراء يستقيلون أثناء مساءلتهم في حادثة البحر الميت

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:55 م
حادثة البحر الميت
حادثة البحر الميت
أ ش أ
قال رئيس لجنة التحقق النيابية الأردنية في حادثة البحر الميت المحامي عبد المنعم العودات إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تقصير وتهاون في أداء بعض الوزارات.

وتابع العودات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - قائلا "إن هناك وزراء أعلنوا تقديم استقالاتهم أثناء التحقيق معهم داخل مجلس النواب".

وبحسب "بترا"، كانت اللجنة استدعت اليوم وزراء الداخلية والتربية والصحة والسياحة والمياه والإشغال، وما زالت مجتمعة حتى الآن في دار مجلس النواب الأردني.

يذكر أن مجلس النواب الأردني قرر - في جلسته يوم الثلاثاء الماضي - تشكيل لجنة تحقيق نيابية بحادثة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصا، فضلا عن إصابة 35 آخرين.
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