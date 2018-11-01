أحلام تحتفل بيوم العلم الإماراتي: علمنا رمز وطننا وفخرنا

شاركت المطربة احلام جمهورها بصورة لها بالعلم الإماراتي، احتفالًا بيوم العلم، الذي يوافق اليوم 1 نوفمبر، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "بيض بيضٌ صنائعنا.. سودٌ وقائعنا.. خضرٌ مرابعنا.. حمر مواضينا، علمنا رمز وطننا وفخرنا".
جدير بالذكر أن الامارات العربية المتحدة تحتفل أول نوفمبر من كل عام بيوم العلم وهي مناسبة وطنية.
وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "بيض بيضٌ صنائعنا.. سودٌ وقائعنا.. خضرٌ مرابعنا.. حمر مواضينا، علمنا رمز وطننا وفخرنا".
جدير بالذكر أن الامارات العربية المتحدة تحتفل أول نوفمبر من كل عام بيوم العلم وهي مناسبة وطنية.