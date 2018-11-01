أحلام تحتفل بيوم العلم الإماراتي: علمنا رمز وطننا وفخرنا

شاركت المطربة احلام جمهورها بصورة لها بالعلم الإماراتي، احتفالًا بيوم العلم، الذي يوافق اليوم 1 نوفمبر، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "بيض ‏بيضٌ صنائعنا.. سودٌ وقائعنا.. خضرٌ مرابعنا.. حمر مواضينا، علمنا رمز وطننا وفخرنا".



جدير بالذكر أن الامارات العربية المتحدة تحتفل أول نوفمبر من كل عام بيوم العلم وهي مناسبة وطنية.