مزحة الأمير ديانا الغريبة لويليام وهاري تعرضهما للإحراج أمام المدرسين

بعد مرور 21 عامًا على وفاة الأميرة ديانا، ما زالت تحتل مكانًا في قلوب الملايين في جميع أنحاء العالم، فلم تكن أميرة ويلز فحسب، بل كانت رمز للأزياء وللإنسانية، لكنها لم تكن بالنسبة للأمراء وليام وهاري، إلا مجرد "أم".



وكشف الدوقان والشقيقان ويليام وهاري، أنه كان لأمهما الأميرة ديانا جانب شقي ومحبوب، حيث كانت تحب أن تلعبه معهما، وتقص عليهما النكات.



وفي فيلم وثائقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا في العام الماضي "ديانا ، أمنا: حياتها وتراثها"، حكى وليام وهاري ذكريات جميلة عن أمهما.



وقال الأميران أنهما عندما كانا يذهبان إلى المدرسة كان يفاجآن أن حقيبتهما تحوي بطاقات عليها صور الجوكر (المهرج) ومكتوب عليها عبارات محرجة من فعل أمهما، لذا فقد كان يحاولان اخفاء هذه البطاقات حتى لايراهم معلموهما.



وذكرا أيضًا أن أمهما كانت تقوم بملاعبتهما وتقوم بارتداء ملابس غريبة لاضحاكهما.

