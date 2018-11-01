ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مزحة الأمير ديانا الغريبة لويليام وهاري تعرضهما للإحراج أمام المدرسين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
محمد علي
بعد مرور 21 عامًا على وفاة الأميرة ديانا، ما زالت تحتل مكانًا في قلوب الملايين في جميع أنحاء العالم، فلم تكن أميرة ويلز فحسب، بل كانت رمز للأزياء وللإنسانية، لكنها لم تكن بالنسبة للأمراء وليام وهاري، إلا مجرد "أم".

وكشف الدوقان والشقيقان ويليام وهاري، أنه كان لأمهما الأميرة ديانا جانب شقي ومحبوب، حيث كانت تحب أن تلعبه معهما، وتقص عليهما النكات.

وفي فيلم وثائقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا في العام الماضي "ديانا ، أمنا: حياتها وتراثها"، حكى وليام وهاري ذكريات جميلة عن أمهما.

وقال الأميران أنهما عندما كانا يذهبان إلى المدرسة كان يفاجآن أن حقيبتهما تحوي بطاقات عليها صور الجوكر (المهرج) ومكتوب عليها عبارات محرجة من فعل أمهما، لذا فقد كان يحاولان اخفاء هذه البطاقات حتى لايراهم معلموهما.

وذكرا أيضًا أن أمهما كانت تقوم بملاعبتهما وتقوم بارتداء ملابس غريبة لاضحاكهما.
مزحة الأمير ديانا الغريبة لويليام وهاري تعرضهما للإحراج أمام المدرسين
loading...

ترشيحاتنا

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

230 مشجعا تونسيا يصلون القاهرة لحضور مباراة الأهلي.. صور

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

الخارجية الروسية تكشف حقيقة معرفتها بمقتل جمال خاشقجي

الخطيب يؤازر الأهلي.. ويحضر المران الأخير ببرج العرب.. صور

ناجي جدو يسخر من محمد صلاح .. تعرف على السبب

مذكرات حمدي قنديل تكشف عن تجربته الوحيدة فى مجال التمثيل

الكاف يختبر الـ VAR قبل نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

بكري: أمريكا تسعى لتسليم اليمن لإيران مثلما فعلت في العراق

تجديد حبس صاحبة فيديو القرد 15 يوما بتهمة الفسق والفجور

أول صورة لاستخدام الـ VAR فى موقعة الأهلى والترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية
تونى ماهر يتحدث عن بداية دخوله عالم التمثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟